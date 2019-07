Kurz vor 12 Uhr heulten in der Gemeinde Brückl die Sirenen. Auf einem Feldweg stand ein Pkw in Vollbrand.

In Labegg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr Brückl bei der Brandbekämpfung © FF Brückl/Facebook

Die Freiwillige Feuerwehr Brückl musste am Donnerstag kurz vor 12 Uhr ausrücken. Auf einem Feldweg in Labegg stand ein Fahrzeug in Vollbrand. Den 13 Kameraden gelang es, das Feuer rasch zu löschen. Nähere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.