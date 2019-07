Zwei Tage lang wird gefeiert, Auftakt am Samstag.

Die Retter der FF laden zum gemeinsamen Feiern © KK/FF

Die Freiwillige Feuerwehr Obermühlbach freut sich auf ihr Fest am Wochenende. Bereits am Samstag spielen die „Silberbacher“ auf, am Sonntag gibt es nach der Christopherusmesse um 10 Uhr einen Frühschoppen mit dem „Franzbranntweiner“ und den „Glantalter Spatzen“.

Feuerwehrfest. Samstag, 20. 7., Obermühlbach, 20 Uhr. Tel. 0664-24 00 47