Kameraden der FF St. Veit rückten kurz nach 23 Uhr aus (Sujetbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Mittwoch kurz nach 23 Uhr schlug ein Brandmelder in der Wohnung einer 50-jährigen St. Veiterin an. Nachbarn alarmierten daraufhin die Freiwillige Feuerwehr St. Veit. Die Feuerwehrleute mussten die Türe aufbrechen, um in die Wohnung zu gelangen. Sie bargen die Frau, die bereits schlief, aus der stark verrauchten Wohnung.