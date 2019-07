Kleine Zeitung +

Feuerwehreinsatz in Lölling Bei Sägewerk stand Radlader in Vollbrand

Ein Großaufgebot an Feuerwehren stand gestern in Lölling in der Gemeinde Hüttenberg im Einsatz. Dort hatte ein Radlader Feuer gefangen. Die Kameraden konnten den Brand mit schwerem Atemschutz löschen.