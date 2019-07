24 Stunden am Tag geöffnet ist Geschäft mit regionalen Produkten bei Flex Althofen. Laden für alle zugänglich. Weitere solche Inseln sollen folgen.

Bei der Eröffnung: Martin Gruber, Erich Dörflinger, Astrid und Philipp Maurer, Alexander Benedikt (von links) © Wilfried Gebeneter

Ob Würstel, Speck, Brot, Käse, Eier, Gemüse, Nudeln, Kartoffeln, Honig oder Krappfelder Eis: Das alles und vieles mehr gibt es ab sofort am Parkplatz des Unternehmens Flex in der Friesacher Straße in Althofen käuflich zu erwerben. Und das rund um die Uhr.