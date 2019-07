Herzig, herziger, Herzerl-Kirchtag. Bereits zum 46. Mal laden die Friesacher Bürgerfrauen mit Obfrau Hannelore Maurer zum Kirchtag in den Fürstenhof.

© Wilfried Gebeneter

Los geht es am Samstag, 20. Juli, ab 17.30 Uhr mit einem Empfang am Friesacher Hauptplatz und einem anschließenden Platzkonzert der Stadtkapelle Friesach. Dazu zeigt die Tanzgruppe „Line Dance Friesach“ ihre besten Tanzeinlagen. Auch die Musikgruppe „Die Gigolos“ wird für gute Stimmung sorgen. Im Mittelpunkt steht am Samstag natürlich die Wahl der „Herzerlkönigin“ und des „Herzerlkönigs“.