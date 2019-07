St. Veit Mann stürzte auf Baustelle rund sieben Meter in die Tiefe

Facebook

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Verunfallte mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen © KLZ/Eder

Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Montag gegen 16.30 Uhr auf einer Baustelle im Bezirk St. Veit an der Glan. Ein 58 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen war dort mit dem Rückbau eines Gerüstes beschäftigt. Als er einen Teil des Schutzgerüstes mit dem Kran aus der Verankerung hob, schlug dieses vermutlich aus und traf den Mann so, dass er das Gleichgewicht auf dem Gerüst verlor. Er stürzte aus einer Höhe von rund sieben Metern ab. Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.