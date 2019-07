Ex-Freundin getötet Kärntner wegen Mordes angeklagt

Der Mann hatte der 36-Jährigen im Herbst in Liebenfels 25 Messerstiche versetzt. Die zweifache Mutter verstarb am Tag nach der Tat. Prozess startet am Donnerstag.

Dem Täter droht die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher © APA/Artinger

Ein Villacher muss sich am Donnerstag vor einem Schwurgerichtshof in Klagenfurt wegen Mordes verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, im vergangenen Herbst seine 36-jährige Ex-Freundin in Liebenfels getötet zu haben. Laut Anklage hatte er ihr 25 Messerstiche versetzt. Auch eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher wird beantragt.