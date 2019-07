Facebook

Mediziner und Experten geben Tipps, wie man seine Haut am besten schützen kann © KGKK

Das Wetter hatte der Hautschutz-Kampagne, die am vergangenen Montag am Längsee hätte stattfinden sollen, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Morgen, Montag, unternimmt man aber einen neuen Versuch. Und zwar sind die Hautschutz-Experten in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Gemeindestrandbad am Längsee anzutreffen, um Interessierte über Hautschutz und Hautkrebsvorsorge aufzuklären.

Durchgeführt wird die Aktion – sie steht unter dem Motto Hautschutz ist Selbstschutz“ – von der Kärntner Gebietskrankenkasse mit der Fachgruppe der Dermatologen der Ärztekammer Kärnten, dem Gesundheitsreferat des Landes Kärnten, der Bildungsdirektion für Kärnten, der Kleinen Zeitung, der Apothekerkammer und den Daylong-Sonnenschutzspezialisten von Galderma.