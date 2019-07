Facebook

Im Sift St. Lambrecht wird der Festgottesdienst für Abt Benedikt Plank abgehalten © EXPA/ Erwin Scheriau

Am Dienstag dieser Woche feierte Benedikt Plank seinen 70. Geburtstag, morgen findet ihm zu Ehren ein Festgottesdienst statt. Plank ist Benediktinerabt im Stift St. Lambrecht in der Steiermark, Pfarrer von St. Lambrecht sowie von Kärntnerisch- und Steirisch-Laßnitz. Der Festgottesdienst findet morgen, Sonntag, um 10.15 Uhr in der Stiftskirche in St. Lambrecht statt.