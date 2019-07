Facebook

Ahmed Hussein (links) und Haitham Almassari haben ihr Geschäft am Hauptplatz St. Veit © Michaela Auer

Haitham Almassari (26) und Ahmed Hussein (28) kommen ursprünglich aus dem Irak, in St. Veit haben sie nun den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und eröffneten am Hauptplatz vor einigen Tagen ihren „Royal Friseur“. Angeboten werden Haarschnitte für Männer, Kinder, Bartrasur, Pflege, Färben. Für Damenschnitte ist man noch nicht ausgerichtet. „Vielleicht in ein paar Jahren“, erklärt Hussein lächelnd. Spitzen schneiden oder den Pony, das würde jedoch gehen.