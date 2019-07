Facebook

© Jürgen Fuchs

Am Mittwoch gegen 7.50 Uhr lenkte eine 85-jährige Frau aus der Gemeinde Weitensfeld einen Pkw auf der Goggausee Landesstraße von Kötschendorf kommend talwärts in Richtung Weitensfeld. In Dolz, Gemeinde Weitensfeld, kam sie mit dem Pkw in einer Kehre links von der Fahrbahn ab, stürzte in den angrenzenden Wald und prallte gegen einen Baum. Die Lenkerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Friesach eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.