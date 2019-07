Thomas Sabitzer führt ab August Hagebau Sabitzer in St. Veit in vierter Generation. Er fügt dem Geschäft ein Fitnesscenter hinzu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Sabitzer führt das Unternehmen seiner Familie ab August © Gert Köstinger

Mit August gelangt Hagbau Sabitzer in der Villacher Straße in St. Veit in jüngere Hände. Günter Sabitzer übergibt die Geschäftsführung des Unternehmens an seinen Sohn Thomas (37), dieser führt die Firma ab Anfang August. Damit wird das Unternehmen, das Wilhelm Sabitzer 1931 ins Leben rief, nun in vierter Generation geführt. Günter Sabitzer, der seit Mitte der 1990er-Jahre die Geschicke des Betriebes geleitet hat, bleibt dem Unternehmen erhalten, konzentriert sich auf Beratung und den Verkauf im Bereich Baustoffe, Bauelemente, Bauholz, Brennstoffe und Poolanlagen.