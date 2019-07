Am Freitag, 12. Juli, steigt große Party am Sportplatz. Auch Abo-Verkauf startet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Meistermannschaft lädt ein © Hermann Sobe

Lange mussten die Kicker und die Verantwortlichen auf die Bestätigung warten, doch mittlerweile kann offiziell gefeiert werden. Am Sportplatz in der Sauritschnig-Arena feiert der SV Hirter Kraig am Freitag, 12. Juli, seinen Fußball-Meistertitel und somit den Aufstieg in die Kärntnerliga. Um 17 Uhr startet der Aboverkauf, für alle Abo-Käufer gibt es ein Bier und eine Bratwurst. Um 18.30 Uhr gibt es ein Aufbauspiel gegen Feldkirchen. Die Meisterfeier findet dann ab 20.30 Uhr statt.