Das neue Team: Wilma Warmuth, Irmgard Krenn, Erna Printschler und Ingrid Bachler (vorne von links); Michael Trötzmüller, Gert Köstinger, Helmut Wachernig und Willi Mitterdorfer (hinten von links) © Lionsclub Althofen Hemmaland

Der Lionsclub „Althofen-Hemmaland“ wurde 2011 gegründet und ist mit 54 Damen und Herren einer der mitgliederstärksten Serviceclubs Kärntens. Seit 1. Juli steht der Club unter einer neuen Führung: Gert Köstinger übernahm das Präsidentenamt von Irmgard Krenn. Köstinger zur Seite stehen die „Vize“ Wilma Warmuth und Helmut Wachernig. Teamarbeit wird bei den Hemmaland-Löwen großgeschrieben. So wirken im Vorstand auch Erna Printschler, Ingrid Bachler, Michael Trötzmüller und Willi Mitterdorfer mit. Das Motto im Clubjahr 2019-2020 lautet: „Hilfe aus der Region für die Menschen in der Region“. Die umfangreichen Hilfsprojekte in Mittelkärnten werden aus den Erlösen der Charity-Veranstaltungen „Flohmarkt“ (13. September), „Adventkranzsegnung“ (30. November, beide in Althofen) und dem Benefizkonzert „Mariensingen im Gurker Dom“ am 3. Mai 2020 ermöglicht.