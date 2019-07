Facebook

Die Gesamtsiegerin bei den Damen, Michaela Zwerger, erreicht das Ziel

Für die Veranstalter, der Alpenverein Friesach in Kooperation mit dem LC Altis Krappfeld, sei es eine besondere Freude, miterleben zu dürften, wie sich der Grebenzen-Trail als Event für Jung und Alt etabliere, hieß es seitens der Organisatoren nach der Veranstaltung. So starteten vier Herren in der Altersklasse M75. Und: 200 Teilnehmer hatte der Bewerb, die sich über den Kärntner Grenzwanderweg in Richtung Grebenzen aufmachten, Ziel war die Dreiwiesenhütte. Kurze, aber doch recht heftigen Wetterkapriolen gegen Ende hin ließen einige Läufer ihre eigenen Grenzen ausloten. Die Streckenherausforderung: 10,9 Kilometer, 1156 Höhenmeter. Der Wettbewerb ging am Sonntag über die Bühne