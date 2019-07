Rathausabende Im Rathaus wird wieder g'sungan und g'spielt

An sechs Terminen finden heuer wieder die Rathausabende statt. Den Auftakt machen am kommenden Mittwoch die Singgemeinschaft Projern, die Sängerrunde Launsdorf sowie die Stadtkapelle St. Veit.

Martin Kanduth, Silke Rieger und Stefan Süssenbacher (von links) von der St. Veiter Stadtkapelle © Wilfried Gebeneter

Sie sind bereits zur Tradition geworden und locken Einheimische gleichmaßen in die Herzogstadt wie Urlaubsgäste - die Rathausabende. Wurde früher noch an zehn Abenden gesungen und gespielt, hat man die Zahl mittlerweile reduziert. Am Mittwoch findet der erste von sechs Rathausabenden des heurigen Sommers statt.