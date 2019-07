Am Sonntag, dem 7. Juli, lädt der Wimitzwirt zu seinem bereits 115. Kirchtag. Mit dabei ist auch das "Mooskirchner Quintett". Zu beachten sind auch die Umleitungen durch den Ironman.

Mooskirchner Quintett © Veranstalter

Den 115. Wimitz Kirchtag feiert am Sonntag, dem 7. Juli der Wimitzwirt. Anlässlich diesem Fest hat er für die Gäste ein besonderes musikalisches Schmankerl organisiert. Als Steirer in der Wimitz möchte der Wirt dieses Jahr am Kirchtag seinen Kärntnern Gästen „heimische Klänge“ bieten.