Der Sozialhilfeverband holt einen tierischen Besuchsdienst, finanziert durch den Lions Club Althofen, in die Heime nach St. Veit und Salvator.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tiertherapie SHV St. Veit im Haus St. Salvator: Martina Springer, Gabriele Schnablegger, Stefan Luschin und Tiertherapeutin Karin Höfler- Wagner hinten (von links) mit den Bewohnerinnen © KLZ

Tiere als "Therapeuten" werden heuer erstmals den Bewohnerinnen und Bewohnern der beiden Häuser vom Sozialhilfeverband St. Veit (SHV) in St. Salvator und in St. Veit viel Freude schenken. Karin Höfler-Wagner, die in Tainach ein Unternehmen betreibt, das sich auf Besucherdienste mit Tieren spezialisiert hat, besucht deshalb zehn Mal die beiden Sozialwohnheime im Bezirk. Ihre Begleiter lassen sich nicht nur sehen und riechen, sondern vor allem berühren: Ein Esel, ein Pony, eine Ziege, acht Meerschweinchen, ebenso viele Hasen, aber auch ein prächtiger Gockelhahn und ein Schaf bilden die tierische Besucherdelegation.