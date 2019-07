Facebook

© EXPA/ laPresse

Die Mannen von „Udinese Calcio“ sind mittlerweile Stammgäste in St. Veit. Von 21. Juli bis 4. August wird in der Jacques-Lemans-Arena und den umliegenden Trainingsplätzen trainiert. „Wir freuen uns sehr, dass wir Mannschaft wieder bei uns begrüßen dürfen. Die Kicker und die Betreuer waren von der perfekten Organisation vor Ort so begeistert, dass sie gerne wieder kommen“, so Bürgermeister Gerhard Mock.