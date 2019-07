Zukunftskomitee Görtschitztal arbeitet seit vier Jahren. Mittelfristiges Ziel ist die Entsorgung der Kalkdeponie in Brückl. Anbau von Nutzhanf soll Arbeitsplätze schaffen.

Zukunftskomitee Görtschitztal: Andreas Duller (links) mit Wolfgang Müller © Simone Dragy

1,4Millionen Euro werden bis 2023 insgesamt in das Görtschitztal fließen. 1,1 Millionen Euro gehen in bislang 23 genehmigte Projekte, die nach dem HCB-Skandal das Image der Region verbessern sollen. „Jedes Projekt hat einen Bezug zum erstellten Masterplan“, sagte Andreas Duller, Geschäftsführer der Region Mittelkärnten im Rahmen der gestrigen Halbzeitbilanz in St. Veit.