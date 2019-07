Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Monika Havekost kk

Die Kärntner Band „TheRivers“ greift mit ihren selbst geschriebenen Liedern wichtige Themen des menschlichen Miteinanders auf. Die Botschaft der Bandmitglieder Evelyne Mitterberger, Georg Maurer und Karl Bergmann ist, das Verbindende über das Trennende zu stellen. Damit passt ihr Repertoire sehr gut zu den Texten des Kärntner Liedermachers Thomas Goschat, der in seinen Werken das besingt, was ihn in seiner Heimat erfreut, erheitert oder verstört. Begleitet wird er von Bruno Posod am Keyboard. Bei dieser Benefizveranstaltung für das Integrationsprojekt „Gasthof Bärenwirt“, deren Reinerlös der Bildung, Ausbildung und Integration von Flüchtlingen zugutekommt, erwartet den Besucher außerdem ein grenzenloses „Crossover-Buffet“.



Konzert. Samstag, 6. 7. Bärenwirt-Gastgarten, Weitensfeld,

Einlass ab 18 Uhr, Konzert 19 Uhr. Tel. (04265) 215