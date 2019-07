Die Vitus Teifel laden am Samstag in die Jacques-Lemans-Arena zum Sommerfest ein. Für die Partygäste steht ein Shuttleservice kostenlos zur Verfügung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Otmar Smit - Fotolia

Die Vitus Teifel laden am Samstag in die Jacques-Lemans-Arena zum Sommerfest ein. Für Stimmung sorgt die Partyband „Chaos“. Ein Shuttleservice (Bahnhof und Feuerwehrtor) steht kostenlos zur Verfügung. Am Sonntag geht die Party mit Frühschoppen und Live-Musik weiter.



Fest. Samstag, 6. 7., 19.30 Uhr und Sonntag, 7. 7., ab 10 Uhr, Jacques-Lemans-Arena St. Veit. Tel. 0664-302 70 27