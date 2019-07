Großer Unmut herrscht in Friesach: Die Strabag schließt wegen "mangelnder betriebswirtschaftlicher Tragfähigkeit" ihr Fassadenelemente-Werk in der Stadt. Mitarbeitern habe man angeboten, nach Wien zu gehen.

Die Strabag schließt Ende des Jahres ihren Standort in Friesach. Rund 50 Mitarbeiter sind betroffen (Archivfoto) © Gebeneter

"Dass dieser Riesengroße Konzern hier so eiskalt drüberfährt, ist für uns ein Tiefschlag", sagt Josef Kronlechner, Bürgermeister von Friesach. Die Strabag-Mitarbeiter selbst hätten ihn darüber informiert, dass ihnen am Mittwoch mitgeteilt wurde, dass der Standort in der Stadt mit Ende des Jahres geschlossen wird: "Vom Konzern hat uns als Stadtgemeinde niemand informiert." 55 Menschen finden derzeit dort Arbeit.