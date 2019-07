Im Garten des Pfarrheims in Brückl findet am Freitag ein beschaulicher, entspannter Abend mit der Gruppe „SongArt“ statt.

SongArt ©

In den Garten des Pfarrheims in Brückl lädt die Gruppe „SongArt“ am Freitag zu einem beschaulichen, entspannten Abend. Beim Sommernachtskonzert bekommen die Künstler Unterstützung von Sebastian Scheiber (Gitarre) und Benjamin Scheiber (Schlagwerk).



Konzert. Freitag, 5. 7., Garten Pfarrheim Brückl, 19.30 Uhr. www.brueckl.gv.at