Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Hetizia - Fotolia

Ein 23-jähriger Mann aus St. Georgen am Längsee wollte am Dienstag auf der Ossiacher Straße in St. Veit mit seinem Pkw rechts in eine Einfahrt abzubiegen. Er blinkte rechts und holte leicht zur Fahrbahnmitte aus, um besser abbiegen zu können. Eine nachkommende 63-jährige Pkw-Lenkerin aus St. Andrä wollte in der Annahme, dass der Pkw vor ihr zur linken Fahrbahnseite zufahren wollte, rechts vorbeifahren. Dabei kam es zur Kollision. Die 20-jährige Beifahrerin des 23-jährigen wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus St. Veit an der Glan gebracht.