Am Freitag kann man bei der "Nacht in Weiß" wieder bis 22 Uhr einkaufen. Dazu gibt es Musik als Rahmenprogramm.

Die Nacht in Weiß verbindet Einkaufen mit Unterhaltung © (c) Walter FRITZ/STADT ST. VEIT/KK

Unter dem bereits zur Tradition gewordenen Motto „Nacht in Weiß“ laden am Freitag unter der Gesamtorganisation des St. Veiter Stadtmarketings die Innenstadt-Kaufleute und -Gastronomenwieder zum Bummeln und Genießen ins Zentrum der Herzogstadt ein. Mit einer Mischung aus abendlichem Einkaufen und musikalischer Unterhaltung will man auch heuer wieder Gäste in die Stadt locken. Bis 22 Uhr haben die Betriebe geöffnet.