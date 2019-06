Facebook

Helfer versorgten den gestürzten Biker © Kanizaj

Ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach war am Freitagnachmittag mit seinem Motorrad auf der L 91 in der Gemeinde Hüttenberg unterwegs. Der Mann erschreckte sich wegen eines vor ihm abbiegenden Autos und führte eine Vollbremsung durch. Dabei kam der Biker zu Sturz. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.