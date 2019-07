Facebook

Es wird auf jeden Fall eine heiße Angelegenheit, das Beachvolleyball-Turnier, zu dem am 13. Juli ab 9 Uhr in das St. Veiter Freibad geladen wird. Mitmachen kann jeder, das Nenngeld pro Person beträgt 15 Euro und beinhaltet den Eintritt ins Bad plus einen Essensgutschein in der Höhe von 5 Euro.