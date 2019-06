Um auf "hervorragenden Branchenmix" in der Stadt aufmerksam zu machen wurden Banner aufgehängt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Banner am Unteren Platz in St. Veit © KK/Gemeinde

Um den "hervorragenden Branchenmix" der St. Veiter Innenstadt sichtbar zu machen, wurden 27 Branchenbanner am Unteren Platz montiert. Das St. Veiter Stadtmarketing hat mit der vor einigen Monaten installierten

Projektgruppe mit den Innenstadtkaufleuten 27 überdimensionale Branchenbanner kreiert. Diese zieren nun in luftiger Höhe den Unteren Platz. Mit Schriftzügen wie „…zum Verwöhnen“ oder „…zum Genießen“ soll in Verbindung mit Symbolbildern "auf das breite Spektrum der St. Veiter Innenstadtbetriebe" hingewiesen werden.