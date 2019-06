Trauer um Mario Wutte, Inhaber in Ruhe des ehemaligen St. Veiter Modehauses Ressmann. Verabschiedung am Samstag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Wutte © Felsberger, eyetronic - stock.adobe.com

Der Inhaber in Ruhe des ehemaligen St. Veiter Modehauses Ressmann, Mario Wutte, ist am Mittwoch, dem 26. Juni, im 68. Lebensjahr verstorben. Das Modehaus, ein echter St. Veiter Traditionsbetrieb in der Innenstadt, wurde Ende 2014 geschlossen. "Wir sind stolz, mit einem erfolgreichen und gesunden Unternehmen in dritter Generation in Pension zu gehen", sagte Wutte damals. Das Geschäft wurde von Mario Wuttes Großeltern 1932 eröffnet.