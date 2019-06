Facebook

Kameraden der Feuerwehr Althofen gratulierten dem Brautpaar © KK/FF

Am Guttaringer Markt haben sich Verkäuferin Lisa Prasser (25) aus Metnitz und der Angestellte Marc Weitensfelder (32) aus Althofen vor Jahren zum ersten Mal gesehen. „Ich habe sie angesprochen und es hat sofort gefunkt“, sagt Weitensfelder. Auch beim Heiratsantrag ergriff Weitensfelder die Initiative. Ganz klassisch und mit Kniefall hielt er um die Hand seiner Auserwählten an. Am 1. Juni gaben sie sich das Jawort – im Beisein ihres Sohnes Julian Marc (7) und Tochter Sofia (2).

Standesamtlich getraut wurden die beiden in Althofen, die kirchliche Trauung fand in der Pfarrkirche St. Stefan am Krappfeld statt. Gefeiert wurde beim Müller in Kraig.