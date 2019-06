Der Theaterwagen des Ensembles Porcia macht mit der Komödie „Der Zerrissene“ von Johann Nestroy am Freitag Station in der Marktgemeinde Brückl. Karten sind im Gemeindeamt erhältlich.

© Marco Riebler

Die Rampe öffnet sich und eine Schauspieltruppe in bunten Kostümen erscheint ... Der Theaterwagen des Ensembles Porcia macht mit der Komödie „Der Zerrissene“ von Johann Nestroy am Freitag Station in der Marktgemeinde Brückl. Karten sind im Gemeindeamt erhältlich.

Theater. Freitag, 28. 6., Marktplatz Brückl, 20 Uhr. Tel (04762) 420 20