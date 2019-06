Die Kelag stellt in St. Veit Schnelladestationen auf. Nach Klagenfurt und Villach der dritte Standort in Kärnten. Der Gemeinderat stellte per Beschluss den Platz zur Verfügung.

© Andrea Lehmkuhl

Sprichwörtlich "unter Strom" stand die Sitzung des St. Veiter Gemeinderates am Mittwochabend. Dier Gemeinderat beschloss nämlich einstimmig, der Kelag ein Grundstück in der Nähe des Hallenbades zu vermieten. Auf diesem Areal sollen Schnellladesttionen für Elektrofahrzeuge aufgestellt werden. "Dort können die Akkus binnen 30 Minuten wieder aufgeladen werden. Es ist, nach Klagenfurt und Villach der erst dritte Standort in Kärnten", sagt Bürgermeister Gerhard Mock im Rahmen der Sitzung. Insgesamt zwölf Fahrzeuge können an dieser Station gleichzeitig geladen werden.