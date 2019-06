Theresa Lesitschnig (22) eröffnet mit ihrer Mutter Iris (50) am Freitag die Bar "Roxy" in Friesach.

Die neue Bar "Roxy" wird am Freitag in Friesach eröffnet: Barchefin Theresa Lesitschnig mixt gerne Cocktails © KK

Dass die Eröffnungsfeier genau an ihrem 51. Geburtstag stattfindet, soll Iris Lesitschnig und ihrer Tochter Theresa Lesitschnig (22) Glück bringen. Gemeinsam eröffnen sie eine Bar in Friesach, in der Wiener Straße 3, in den ehemaligen Räumlichkeiten des „Friends“.