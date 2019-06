Kulturforum.Friesach"Messa di Gloira" wird in Propsteikirche Friesach aufgeführt

Facebook

Treten als Solisten auf: Thomas Tischler und Josef Pepper (von links) © Veranstalter

Die „Messa di Gloria“ von Giacomo Puccini erinnert in ihrem Melodienreichtum mehr an italienische Opern als an Kirchenmusik. Dieses grandiose Musikwerk Puccinis gelangt am kommenden Sonntag um 19 Uhr in der Propsteikirche in Friesach zur Aufführung. Als Solisten treten dabei Thomas Tischler (Tenor) und Josef Pepper (Bass) auf.