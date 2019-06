Facebook

Ruhdorfer (Zweiter von rechts) ist jetzt Ziviltechniker © KK/Land Kärnten

In Kärnten gibt es drei neue Ziviltechniker, neben Thomas Taschl aus Wolfsberg und Florian Krall aus Wölfnitz wurde am Montag auch der St. Veiter Robert Ruhdorfer von Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig in dieser Funktion in der Kammer der Zivilingenieure angelobt.