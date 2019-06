Allgemeinmediziner Helmut Racic geht in Pension. 22.000 Patientennamen finden sich insgesamt in der Kartei des St. Veiter Arztes.

Racic und sein Team öffnen die Ordination am Freitag zum letzten Mal © Privat

Am Freitag öffnet Helmut Racic (68) seine Ordination in der Kirchgasse zum letzten Mal für Patienten. „Der Schritt, in den Ruhestand zu gehen, fällt mir nicht leicht, da ich meinen Beruf, und die Möglichkeit, Menschen zu helfen, mit großer Leidenschaft ausübe“, sagt er jetzt, wenige Tage vor dem Pensionsantritt.