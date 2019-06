St. Veit Gemeindechef tauschte sich mit Chinesen aus

Anlass war die hochwertige Produktion von grünem Tee, die sich die Firmenvertreter in ihrer Heimat verschrieben haben.

Von links: Jianfeng, Zhonghui, Mock, Seiler, Miya und Winkler © Stadt St. Veit

Eine chinesische Delegation stattete kürzlich St. Veit einen Besuch ab. Anlass war die hochwertige Produktion von grünem Tee, die sich die Firmenvertreter in ihrer Heimat verschrieben haben. Bei ihrer Tour durch Kärnten und Österreich geht es darum, die Fähigkeiten zu erlernen, ihre Teeplantagen nach den österreichischen Bio-Zertifizierungsvorgaben zu organisieren. Zudem wollen die Chinesen ihre Produkte in Österreich auf Schadstoffe und Wirkstoffe analysieren lassen. Dazu wurde in Villach auch eigens eine Firma gegründet.