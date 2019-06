Längsee Mittwochs ist bei "Erni" wieder Wahltag

Nach dem Summer-Opening am Mittwoch wird am 3. Juli der "Mister Erni" gesucht. Zehn Wahlen sind geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oma Erni Hude ist noch immer im Lokal anzutreffen © Wilfried Gebeneter

Mittwochs ist um 21 Uhr in der "Erni-Bar" am Längsee wieder Wahltag. "Zehn Mister- und Missenwahlen sind geplant", verrät Chef Richard Hude, Enkel von Ernestine Hude. Gesucht wird zum Auftakt, am 3. Juli, der "Mister Erni". Prinzipiell sind die Wahlen jährlich gleich, sie werden seit den 1960-iger Jahren durchgeführt. "Heuer haben wir aber ein paar neue Wahlthemen geplant", so Hude.