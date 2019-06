Facebook

Das Opfer wurde im Gesicht und am Oberkörper verletzt und musste mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. © KLZ/Eder

Immer wieder soll es in den vergangenen Jahren zu teilweise heftigen Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn gekommen sein. Am Mittwoch, dem 12. Juni, hatte der Familienstreit seinen traurigen Höhepunkt erreicht. Ein 22-Jähriger hat sich am Abend gemeinsam mit zwei Freunden auf den Weg zur Wohnung seines Vaters im Stadtgebiet von St. Veit gemacht. Dort warteten sie auf den Vater. Zwei der drei Männer haben ihn daraufhin zusammengeschlagen. Wobei einer davon flüchten konnte. Nun wurde er von der Polizei ausgeforscht, wie die Landespolizeidirektion bekannt gab. "Am Freitag wurde der 22-jährige Sohn neuerlich zum Sachverhalt befragt. Dabei zeigte er sich den kooperativ", heißt es im Polizeibericht. Er gab den zweiten Täter bekannt. Es handelt sich demnach um einen 25-jährigen Mann aus Klagenfurt, einen flüchtig Bekannten des Sohnes. Der 25-jährige Klagenfurter wird - ebenso wie der Sohn - der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Dem dritten Mitglied der Bande wird derzeit nichts vorgeworfen. Er soll bei dem Vorfall „nur“ dabei gewesen sein und habe selbst keine aktive Handlung gesetzt.