Die Dorfgemeinschaft von St. Filippen feiert am morgigen Sonntag © Simone Dragy

Erstmals urkundlich erwähnt wurde St. Filippen ob Reinegg zwischen 1096 und 1105. 920 Jahre liegt dies bereits zurück, was am morgigen Sonntag groß gefeiert wird. Der Ort selbst dürfte aber viel älter sein, was Christian Domenig, Assistenzprofessor am Institut für Geschichte und selbst St. Filippener, aus alten Aufzeichnungen entnimmt. „Wir feiern nicht den Geburtstag des Ortes, sondern sozusagen einen Namenstag, die erste urkundliche Erwähnung“, sagt Domenig.