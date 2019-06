Friesach Das Hemma-Haus feiert seinen 30. Geburtstag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Hemma-Haus in Friesach besteht seit 30 Jahren © KK/Caritas

Das St. Hemma-Haus der Caritas wurzelt in historischem Boden. 1130 von Erzbischof Konrad I. von Salzburg auf der Liegenschaft in Friesach als Hospital für Reisende und Arme gegründet, nächtigte im Jahr 1192 dort sogar der englische König Richard Löwenherz auf seiner Flucht. Ende der 1880er-Jahre erlebte es seine Geburtsstunde als Dominikanerinnenkloster. 130 Jahre lang sollten die Schwestern hier bei der Bildung und Erziehung der Mädchen aus Friesach, den umliegenden Tälern, ja aus ganz Kärnten verdienstvoll wirken. Im Jahr 1988 baute es der Kärntner Caritasverband zu einem Behinderten- und Pflegeheim um. Im Jänner 1989 ging es in Betrieb, zwei Jahre später folgte eine Sonderschule für Schwerstbehinderte.