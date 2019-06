Nach Granaten-Fund Bademeister reagierte in gefährlicher Situation vorbildlich

Anton Buggelsheim fand Samstag im Strandbad Längsee eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg in einem Mistkübel. Er legte das Kriegsrelikt in einen Wasserkübel, brachte es weg und alarmierte die Polizei.

Anton Buggelsheim ist seit fünf Jahren Bademeister im Strandbad in St. Georgen am Längsee © Köstinger

Eine gefährliche Entdeckung machte am Samstag Bademeister Anton Buggelsheim. Er war in der Früh damit beschäftigt, die Mistkübel beim Strandbad in St. Georgen am Längsee auszuleeren. Beim Eingang zum Bad entdeckte er in einem der Abfalleimer plötzlich eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese dürfte ein unbekannter Taucher oder Badegast dort entsorgt haben.