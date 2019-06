Zwei Personen waren nach einem Unfall in Pöckstein im Bezirk St. Veit ihn ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der Unfallverursacher ist weitergefahren und konnte in Arnoldstein gestoppt werden.

© Gebeneter

Ein missglücktes Überholmanöver hat auf der B317 im Bereich Pöckstein/Zwischenwässern (Gemeinde Strassburg) einen schweren Unfall ausgelöst. Ein Niederösterreicher wollte gleich drei Fahrzeuge überholen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden bremste ein entgegenkommender 29-jähriger Friesacher sein Fahrzeug vermutlich so stark ab, dass er ins Schleudern kam. Sein Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit den Pkw einer 40-jährigen Steirerin zusammen. Am Beifahrersitz befand sich ihre 16-jährige Tochter. Ein dritter Pkw, gelenkt von einem 18-jährigen Niederösterreicher wurde ebenfalls noch in die Kollision verwickelt.