Stille Helden St. Veit Josef Tschapik ist Herr über das Katastrophenlager

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Tschapik wartet die Geräte im Katastrophenschutzlager © Wilfried Gebeneter

Wenn es im Bezirk St. Veit zur Katastrophe kommt, dann ist Josef Tschapik (65) aus Althofen gefragt. Er kümmert sich seit Anbeginn, also seit 2006, um das Katastrophenschutzlager. „Meine Aufgabe ist es, die Gerätschaften in Stand zu halten und diese im Notfall an den jeweiligen Einsatzort zu transportieren“, sagt Tschapik, seit 41 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Althofen. Dort befindet sich auch das Lager, das mitunter Notstromaggregate, sämtliche Pumpen und 10.000 Sandsäcke beherbergt.