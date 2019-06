Am Donnerstagnachmittag verlor eine 78-jährige Frau aus bisher noch unbekannter Ursache kurz vor St. Donat die Kontrolle über ihr Auto.

© Juergen Fuchs

Eine 78-jährige Frau aus Hüttenberg lenkte am Donnerstag, dem 13. Juni, um 13.50 Uhr ihren Pkw auf der Zollfeld Landesstraße von St. Veit an der Glan kommend in Richtung Maria Saal.