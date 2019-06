Kleine Zeitung +

Nicht geständig Zeugen führten Polizei zu Taschendieb

Am vergangenen Montag versuchte ein vorerst Unbekannter, in St. Veit einem 17-jährigen Burschen die Handtasche zu rauben. Am Freitag verhaftete die Polizei einen 21-Jährigen als mutmaßlichen Täter.