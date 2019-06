Facebook

Gefeiert wurde in Taggenbrunn © Martin Hoffmann

Mit einem 15 Minuten langen Feuerwerk ging der vielleicht schönste Tag im Leben der Klagenfurterin Daniela Zuschnig und des Althofners Mario Krassnitzer zu Ende – nämlich der Tag ihrer Hochzeit. Am Samstag gaben die beiden einander in St. Peter bei Taggenbrunn das Jawort. Mit dabei waren auch die gemeinsamen Kinder Julian (7 Jahre) und Mila (4 Jahre). Die Hochzeitstorte wurde im Gasthof „Liegl am Hiegl“ angeschnitten. Fortgeführt wurde die Feier am Weingut Taggenbrunn.