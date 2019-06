Zwei Brüder von Nik P. singen bei Sängerrunde Krassnitz. Der Schlagerstar kehrt für ein Konzert am Sonntag in seine Heimat zurück. Es gibt noch Restkarten.

Nik P. kommt nach Kraßnitz ©

In Krassnitz bei Straßburg steht am Sonntag eine große Jubiläumsfeier an: Die Sängerrunde Krassnitz feiert 100 Jahre. Als Stargast kommt Nik P. zu einem Konzert in seine alte Heimat.